مصر | العثور على جثة شاب متحللة بمنزله في الغربية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العثور على جثة شاب متحللة بمنزله في الغربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عثر أهالي أحد العقارات السكنية بشارع الجوهرى بدائرة مركز كفرالزيات بمحافظة الغربية، على جثة شاب فى العقد الثالث من العمر، في حالة تحلل داخل مسكنه، اليوم الاربعاء، عقب انبعاث رائحة كريهة من الشقة، وتم إخطار شرطة النجدة بالواقعة.

تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد وصول بلاغًا تليفونيًا من أحد المواطنين، بوجود رائحة كريهة تخرج من شقة جارهم، على الفور وجه المباحث الجنائية بفحص البلاغ ونقل جثمان المتوفى للمشرحة.

وانتقل ضباط مباحث قسم شرطة كفر الزيات لموقع البلاغ وتبين من الفحص وشهادة شهود العيان أن المتوفي يدعى "احمد كمال خضير" ٤٢ سنه، يعيش بمفرده داخل المنزل.

وقامت سيارة إسعاف بنقل الجثة إلى مستشفى كفر الزيات العام والتحفظ عليها بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة، التى أمرت بتشريح جثة الشاب، وطلبت تقرير الصفة التشريحية الخاص به، للوقوف على ظروف وملابسات وفاته.

وأفادت التحريات أن المتوفى يقيم بمفرده، وفارق الحياة منذ ما يقرب من 7 أيام بسبب غيبوبة سكر.