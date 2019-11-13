أخبار مصر | وزير التربية والتعليم يتفقد أول مدرسة لتصنيع الذهب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير التربية والتعليم يتفقد أول مدرسة لتصنيع الذهب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، اليوم، أول مدرسة للحلي والمجوهرات بالمدينة الصناعية بالعبور، وذلك بحضور اللواء يسري عبد الله رئيس هيئة الابنيةً التعليمية.

وبدأ طارق شوقي جولته داخل الفصول وتفقد الورش الخاصة بالمدرسة.

وقال اللواء يسري عبدالله مدير هيئة الأبنية التعليمية، إن مدرسة الحلي والمجوهرات تم تكلفت نحو ٦ مليون جنيه، مؤكدًا أن المدرسة تحتوي على ١٥ فصل.

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وأضاف في تصريحات لـ"الفجـر"، أنه من أهم مميزات المدرسة أنها تعمل على توفير فرصة عمل للخريج منها.

وبدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حفل افتتاح مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية للحلي والمجوهرات بحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، بمدينة العبور بمقر المدرسة بالمنطقة الصناعية رقم 1.

جدير بالذكر أن مدرسة الحلي والمجوهرات هي أول مدرسة من هذا النوع علي مستوى جمهورية مصر العربية، وقد التحق بها ٢٠٠ طالب من الشهادة الإعدادية.