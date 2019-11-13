أخبار مصر | طارق شوقي يطالب المستثمرين بالمساهمة في بناء مدارس فنية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طارق شوقي يطالب المستثمرين بالمساهمة في بناء مدارس فنية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، المستثمرين، بالمساهمة والمشاركة مع الوزارة لبناء مدارس تعليم فني على شاكلة أول مدرسة لتصنيع الذهب، مؤكدًا أن الملكية تكون للوزارة.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال افتتاح أول مدرسة للحلى والمجوهرات، بمدينة العبور، اليوم، إنه سيتم افتتاح مدرسة الإنتاج الحربي غدًا، والمتخصصة في تكنولوجيا الميكانيكا.

وأضاف "شوفي" أنه يشكو كل قيادات التعليم الفني، نظرًا أنهم يبذلون مجهود كبير في التعليم الفني، موضحًا أن الوزارة في حاجة إلى معلمين في التعليم الفني في مجالات مختلفة.