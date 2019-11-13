أخبار مصر | قبل تحويله لمترو.. وزير النقل يستقل أحد قطارات خط أبوقير بالإسكندرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل تحويله لمترو.. وزير النقل يستقل أحد قطارات خط أبوقير بالإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختتم الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، جولته في محافظة الاسكندرية بجولة تفقدية لخط أبو قير بالسكك الحديدية لمتابعة الخدمة المقدمة للركاب.

بدأت الجولة من محطة طوسون حتى محطة مصر بالاسكندرية والتقي بكمسارية القطار، وشدد على ضرورة إغلاق أبواب القطارات، وأن يتم تحصيل الغرامات المقررة وفقا للقانون وضرورة احترام حقوق الركاب وتقديم كافة التسهيلات لهم في تنقلاتهم عبر خطوط السكك الحديدية.



وأشار إلى أن محصلة الغرامات خلال الفترة السابقة ساهمت في شراء ١٠ جرارات جديدة تم شحنها وستصل نهاية هذا الشهر إلى الإسكندرية لتساهم في تحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.

Advertisements



كما التقى بعدد من الركاب ودار حوار حول تطوير الخط بعد الحصول على الموافقة بتطوير قطار أبو قير وتحويله إلى مترو ضمن خطة تطوير منظومة النقل بالإسكندرية، خاصة مع الأهمية الكبيرة للخط وما يتمتع به من كثافات ركاب عالية. كما التقى بعدد من الركاب ودار حوار حول تطوير الخط بعد الحصول على الموافقة بتطوير قطار أبو قير وتحويله إلى مترو ضمن خطة تطوير منظومة النقل بالإسكندرية، خاصة مع الأهمية الكبيرة للخط وما يتمتع به من كثافات ركاب عالية. مشيرًا إلى أنه تم التعاقد مع الإستشاري العالمي سيسترا لإعداد التصميميات ومستندات الطرح الخاصة بالمشروع والذي تقدر تكلفته الإجمالية 1.5 مليار يورو ويبلغ طوله 22 كم. وفي محطة مصر بالإسكندرية تابع الوزير أعمال تطوير المحطة والتي تقدر تكلفتها 360 مليون جنيه وبلغت نسبة تنفيذها 75%.



وجاري الإنتهاء من تطوير أرصفة ١و٢و٣ ودهان الواجهة الخارجية الاثرية والانتهاء من الساحة الخارجية، وشدد وزير النقل على العمل على مدار الساعة للانتهاء منها وفقا للجدول الزمني المحدد.