أخبار مصر | برلماني يطالب بسحب الترخيص من الصيدليات التي تسمح بوجود الدخلاء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني يطالب بسحب الترخيص من الصيدليات التي تسمح بوجود الدخلاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور خالد الهلالي، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن دخلاء مهنة الصيدلة أصبح منتشرًا بشكل كبير، حيث لا توجد صيدليه ليس بها دخلاء، لمساعدة الصيدلي في أعمال الصيدلية، وليس للتشخيص أو وصف الدواء وصرفه.

وأكد "الهلالي" لـ"الخليج 365"، أن هناك فرق كبير بين الصيدلي والموظف أو دخيل المهنة حتى وإن كان يمتلك الخبرات، لأن الصيدلي درس بالتفصيل الآثار الجانبية للأدوية وكيفية استخدامها بالشكل الصحيح، وله القدرة على التواصل مع الطبيب المعالج والتوصل إلى العلاج المناسب، مشددًا على ضرورة أن يكون الموظف بالصيدلة تحت إشراف صيدلي لمدة 24 ساعة، حتى لا يؤدي إلى صرف دواء خاطئ يتسبب في ضرر المريض.

وناشد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إدارة التفتيش الصيدلي بمتابعة الصيدليات، والغلق المؤقت للصيدليات المخالفة التي تتيح الفرصة لغير الصيدلي العمل في الصيدلية وصرف العلاج للمرضى، وفي حالة تكرار المخالفة يتم سحب الترخيص، وذلك من أجل الحفاظ على صحة المريض.

