أخبار مصر | أيمن عقيل من جينيف: قانون الجمعيات خرج من حالة الجمود للتنظيم (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أيمن عقيل من جينيف: قانون الجمعيات خرج من حالة الجمود للتنظيم (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال أيمن عقيل إن قانون الجمعيات الأهلية 149/2019 نقل المجتمع المدني من حالة الجمود والتقييد إلى حالة تنظيم، مضيفًا أن الجميع في انتظار خروج اللائحة التنفيذية بما يتناسب مع توصيات المجتمع المدني والحوار المجتمعي الذي تم بين جميع الأطراف.



وأضاف "عقيل"، على هامش مشاركة مؤسسة "ماعت" للسلام والتنمية وحقوق الإنسان في فعالية نظمتها منظمة "اليزكا" تحت عنوان "الحقوق السياسية والمدنية في مصر" في الدورة الـ34 للاستعراض الدوري الشامل أن قانون الجمعيات جاء بعد مطالبات عديدة من منظمات المجتمع المدنى للرئيس.



ولفت إلى أن الرئيس استجاب لدعوات التعديل وتم تشكيل لجنة لتعديل القانون والذي جاء متوافقًا مع العديد من التوصيات.

Advertisements