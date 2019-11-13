أخبار مصر | محمد بن زايد مرحبا بالسيسي: "ضيف البلاد الكبير.. والصديق العزيز"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد بن زايد مرحبا بالسيسي: "ضيف البلاد الكبير.. والصديق العزيز" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الأربعاء، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، واصفا إياه بـ"ضيف البلاد الكبير".

حيث بدأ الرئيس السيسي اليوم الأربعاء، زيارة رسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، ستستغرق يومين، بهدف التباحث والتشاور في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ورحب الشيخ محمد بن زايد بالرئيس المصري بالقول: "أرحب بضيف البلاد الكبير، الصديق العزيز الرئيس عبد الفتاح السيسي".

وأضاف سمو الشيخ محمد بن زايد، في تغريدة على حسابه الرسمي في "تويتر": "علاقات الإمارات ومصر تاريخية واستراتيجية، ولدينا إرادة مشتركة لتعزيزها وتطويرها بما يخدم بلدينا وشعبينا".

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وخلال الزيارة، سيبحث السيسي مع ولي عهد أبوظبي العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع البلدين، فضلا عن التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا العربية والأزمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وذلك حسبما أفاد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي.

وأوضح راضي أن زيارة السيسي للإمارات تأتي في إطار خصوصية العلاقات المصرية الإماراتية، وما يربط الدولتين من علاقات تعاون استراتيجية متشعبة على كافة الأصعدة.

وأشار أيضًا إلى حرص الدولتين على التنسيق المتواصل بشأن كيفية مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة في المرحلة الراهنة، التي تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي.