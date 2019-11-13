أخبار مصر | مدحت صالح وحمادة هلال وغادة رجب يحيون حفل افتتاح مدرسة الحلي والمجوهرات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدحت صالح وحمادة هلال وغادة رجب يحيون حفل افتتاح مدرسة الحلي والمجوهرات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حضر كل من المطرب مدحت صالح والمطربة غادة رجب، لإحياء حفل التربية والتعليم لافتتاح مدرسة الحلي والمجوهرات في المنطقة الصناعية بالعبور.

كما حضر المستثمرين ورجال الاعمال وبعض الشخصيات الهامة، إلى منطقة المدينة الصناعية بالعبور لحضور حفل افتتاح مدرسة الحلى والمجوهرات، وذلك بحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وبدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حفل افتتاح مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية للحلي والمجوهرات بحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، بمدينة العبور بمقر المدرسة بالمنطقة الصناعية رقم1.

جدير بالذكر أن مدرسة الحلي والمجوهرات هي أول مدرسة من هذا النوع على مستوى جمهورية مصر العربية، وقد التحق بها ٢٠٠ طالب من الشهادة الإعدادية.