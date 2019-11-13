أخبار مصر | أول تعليق برلماني على تقرير مصر أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق برلماني على تقرير مصر أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد الدكتور أيمن أبوالعلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الاحرار، بالتقرير الذي عرضته مصر مُمثلا في المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب والذي تناول فيه الرد علي كافة الأكاذيب والمغالطات التي تروجها الجماعة الإرهابية وأنصارها في الداخل والخارج.

وأضاف أبوالعلا، أن التقرير الذي قدمته مصر في أعمال الدورة ٣٤ للاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في جينيف كان موضوعيًا وتناول كافة الملفات التي تخص حقوق الانسان في مصر فضلا عن ماحققته الدولة المصرية من نجاحات، مؤكدًا أن التقرير فند كل الأكاذيب التي يتم ترويجها وعرض الدور الذي قامت به الدولة المصرية في مجال تمكين المرأة في كافة المجالات ومواجهة الجهود المبذولة في مكافحة التحرش والعنف ضد المرأة بالإضافة ألي تقنين اوضاع مايزيد عن ١٢٣٥ كنيسة.

وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الاحرار، إلى أن تم التوضيح أن مصر ليس بها معتقلين كما يزعم الجماعة الإرهابية وأنصارها وان كافة المحبوسين كان خلفية وقائع ضبط قانونية لأشخاص خالفوا قانون التظاهر.

