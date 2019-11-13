أخبار مصر | التعليم تبدأ حفل افتتاح أول مدرسة للحلي والمجوهرات بالعبور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التعليم تبدأ حفل افتتاح أول مدرسة للحلي والمجوهرات بالعبور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت احتفالية وزارة التربية والتعليم لافتتاح اول مدرسة للحلي والمجوهرات بالمدينة الصناعية بالعبور بحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربيةوالتعليم. واللواء يسري عبد الله رئيس هيئة الابنيةً التعليمية.

وقال اللواء يسري عبد الله مدير هيئة الابنيةً التعليمية إن مدرسة الحلي والمجوهرات تم تكلفيتها في حدود ٦ مليون جنيه، وأشار خلال تصريح خاص علي هامش احتفال افتتاح اول مدرسة تعليم فني للحلي والمجوهرات أن المدرسة تحتوي علي ١٥ فصلا.

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وأكد اللواء يسري أن من أهم مميزات المدرسة أنها تعمل على توفير فرصة عمل للخريج منها.

وبدات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حفل افتتاح مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية للحلي والمجوهرات بحضور وزير التربية والتعليم.

جدير بالذكر أن مدرسة الحلي والمجوهرات هي أول مدرسة من هذا النوع علي مستوي جمهورية مصر العربية، وقد التحق بها ٢٠٠ طالب من الشهادة الاعدادية.