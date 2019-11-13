أخبار مصر | برلماني يطالب بمنع الطلاب المتدربين من صرف الدواء في الصيدليات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني يطالب بمنع الطلاب المتدربين من صرف الدواء في الصيدليات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب النائب عبدالحميد الشيخ، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بتغليظ العقوبة على الصيدليات التي تسمح بوجود دخلاء على المهنة والسماح لهم بالبيع للمرضى، خاصة وأن قانون الصيدلة يحظر تماما شراء أو بيع أو المشاركة في صيدلية لغير الصيدلي.

وقال "الشيخ" لـ "الخليج 365": إن هناك صيدليات تقوم بالسماح لأشخاص هواه يقومون بتشخيص ووصف العلاج للمرضى، وصرف الدواء لهم والذي قد يتسبب في كوارث حقيقية قد تؤدي إلى وفاة المريض بدلا من علاجه نتيجة التسرع في قراءة الروشته، أو القراءة بشكل خاطئ أو عدم وجود خبرة كافية، مشيرًا إلى أن دور الدخلاء هم مساعدة الصيدلي وليس التشخيص والوصف.

وناشد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إدارة تفتيش الصيدليات بالمتابعة الدورية على الصيدليات وفرض عقوبات وغرامات سواء بالغلق أو بالغرامة على هذه الصيدليات التي تسمح بوجود دخلاء على المهنة، مطالبا بعدم ممارسة المهنة إلا للحاصلين على كارنية النقابة

وعن المتدربين وطلاب كليات الصيدلة، طالب النائب بعدم السماح لهم أيضًا بالوصف أو إعطاء الدواء للمرضى، ولكن يكتفي الطالب بمشاهدة ومساعدة الصيدلي أثناء صرف الدواء، حتى يتخرج الطالب ويحصل على كارنية النقابة.

