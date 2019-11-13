أخبار مصر | موريتانيا تتسلم رئاسة الدورة رقم ٣٢ لمجلس وزراء النقل العرب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موريتانيا تتسلم رئاسة الدورة رقم ٣٢ لمجلس وزراء النقل العرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تسلم وزير النقل والمواصلات الدكتور محمدو احمدو امحميد وزير التجهيز والنقل بالحمهورية الإسلامية الموريتانية، رئاسة فاعليات الدورة الـ ٣٢ لمجلس وزراء النقل العرب، التي تستضيفها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، اليوم بمقرها الرئيسي بأبي قير.

وقام السفير احمد التازى السفير الدائم لدى جامعة الدول العربية - المملكة المغربية - رئيس الدورة رقم ٣١ بتسليم رئاسة الدورة رقم ٣٢ لوزير النقل والمواصلات الدكتور محمدو احمدو امحميد وزير التجهيز والنقل بالحمهورية الإسلامية الموريتانية.

جاء ذلك خلال افتتاح اجتماعات مجلس وزراء النقل العرب اليوم الأربعاء، بحضور وزراء النقل بالدول العربية والسفير كمال حسن علي الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بالجامعة العربية والدكتورة دينا الظاهر مدير ادارة النقل والسياحة بحامعة الدول العربية والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية.

من جانبه توجه الدكتور محمدو احمدو امحميد وزير التجهيز والنقل بالحمهورية الإسلامية الموريتانية بالشكر للمملكة المغربية علي ادارتها للدورة السابقة الحادية والثلاثين، وقال: ان رئيس الجمهورية الموريتانية يولي اهتماما كبيرا لقطاع النقل البحرى مضيفا ان جدول أعمال الدورة الحالية ملىء بالعديد من الموضوعات التى تهدف الي تعزيز العمل العربي المشترك خاصة في مجال النقل كما توجه بالشكر لوزراء النقل العرب لجهودهم فيما يتعلق بتطوير منظومة النقل بمختلف فروعه.