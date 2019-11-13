شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح سلام: كثير من الدول أشادت بتقرير مصر حول حقوق الإنسان بجنيف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور صلاح سلام، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنه في خلال ثلاث ساعات تم استعراض الملف الدوري الشامل لمصر بملف حقوق الإنسان: «حصلنا على إشادات لكثير من الدول لما وصلت إليه مصر من تقدم في الحالة الاقتصادية والثقافية والصحية والاجتماعية».

وأضاف «سلام» خلال مداخلة هاتفية له من جينيف بنشرة أخبار TeN والمذاع على فضائية TeN، أن المستشار عمر مروان، وزير الشؤون البرلمانية قد تضمن تقريرا وافيا لحقوق الإنسان وعدد من القضايا الهامة، موضحا أن ما قدمه «مروان» من تقارير تضمنت القوانين التي تم استحداثها مثل قانون التظاهر وقانون الأشخاص ذوى الإعاقة وقانون التأمين الصحي الشامل؛ بخلاف ما حصلت عليه المرأة من تمكين خلال الوقت الراهن.

وأكد أن اللجنة استعرضت تعزيز حالة حقوق الإنسان بمصر وبعض النجاحات التي تحققت من خلال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وانخفاض مستوى البطالة إلى 7.5% من 13.9%؛ ونجاحات أخرى تم تحقيقها لزيادة رصيد الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي وتحسن حالة الاقتصاد والأمن في مصر.