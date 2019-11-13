شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة الإدارية تلغي قرار تكليف مدير ووكلاء الإدارات التعليمية برأس غارب وسفاجا والغردقة ومرسى علم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر المستشار بسام حافظ، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، مدير نيابة الغردقة، الأربعاء، إلغاء القرار الصادر من مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر رقم 699، والخاص بتكليف مدير ووكلاء الإدارات التعليمية بمدن رأس غارب وسفاجا والغردقة ومرسى علم بمحافظة البحر الأحمر.

وشمل القرار- بحسب بيان- إلغاء جميع نتائج مسابقة مدير ووكيل إدارة والتوجيه الفني ومدير مدرسة ووكيل مدرسة، والخاصة بالإعلان رقم 1 لسنة 2019، والخاص بشغل الوظائف السابقة وما ترتب عليها من آثار.

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كما أمرت نيابة الغردقة الإدارية بإعادة الأشخاص إلى مناصبهم في شغل هذه الوظائف، والتي كانوا يشغلونها قبل عقد المسابقة تيسيرا للأعمال، لحين انتهاء التحقيقات التي يباشرها نائب رئيس الهيئة المستشار مصطفى عامر، الوكيل العام للنيابة الإدارية تحت إشراف نائب رئيس الهيئة المستشار بسام حافظ، مدير نيابة الغردقة.

كانت النيابة الإدارية قد تلقت عددا من الشكاوى المقدمة ضد مدير التربية والتعليم بالبحر الأحمر، والطعن في مسابقة تعيين مديري إدارات وموجهين بالبحر الأحمر، والقرار الصادر من مدير مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، بتكليف 4 قيادات لإدارات مدن رأس غارب والغردقة وسفاجا ومرسى علم.

وكانت إدارة التحقيقات بوزارة التربية والتعليم، أصدرت قرارا بإلغاء قرار تعليم البحر الأحمر رقم 699 والخاص بتعيين شاغلي وظائف، مدير ووكيل إدارة وموجه ومديري مدرسة، وإلزام تعليم البحر الأحمر بالالتزام باللوائح والقوانين وإحالة الموضوع للتحقيقات.