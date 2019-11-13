شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يوجه الكمسارية بعدم السماح للقطارات بالتحرك وأبوابها مفتوحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه وزير النقل، كمسارية القطارات بعدم السماح للقطارات بالسير وأبوابها مفتوحة حتى لا يتحملوا مسئولية الركاب التى تقفز من الأبواب لأى سبب، قائلا لأحد الكمسارية بقطار أبو قير: "الباب لو مقفول والراكب قفز أنت مش هيكون عليك مسئولية.. إنما طول ما هو مفتوح أنت مسئول.. لو فتح الباب المغلق وقفز أنت ليس عليك ادنى مسئولية طالما كنت قافل الباب فى البداية".

وأضاف وزير النقل أنه سيتم تركيب بوابات للدخول والخروج بالمحطات لمنع دخول الأرصفة بدون تذاكر، وسيتم البدء بمحطات القاهرة والجيزة وسيدى جابر والإسكندرية كمرحلة أولى، لافتًا إلى أنه سيتم منع استقلال القطارات بدون تذاكر مثلما يحدث بمترو الأنفاق.

وقال وزير النقل إنه سيتم تحويل خط أبو قير بالإسكندرية لمترو مكهرب، وسيتم البدء فى تنفيذ هذا المشروع مع بداية العام المقبل بحيث يتم إنهاء تنفيذ المشروع خلال عامين.

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