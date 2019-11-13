شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يوجه الكمسارية بعدم السماح للقطارات بالتحرك وأبوابها مفتوحة والان مع تفاصيل الخبر
وقال وزير النقل إنه سيتم تحويل خط أبو قير بالإسكندرية لمترو مكهرب، وسيتم البدء فى تنفيذ هذا المشروع مع بداية العام المقبل بحيث يتم إنهاء تنفيذ المشروع خلال عامين.
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