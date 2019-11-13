شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يفتتح مبنى خدمات بكنيسة بشبرا ويستأنف عظته الأسبوعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية اليوم الأربعاء، مبنى خدمات الأمير التابع لكنيسة جورجيوس بأبو طاقية بإيبارشية شبرا الشمالية، وذلك بحضور الأنبا انجيلوس اسقف شبرا الشمالية والانبا مكاري اسقف شبرا الجنوبية وعدد غير قليل من كهنة الايبراشية.

في نفس السياق، فإن البابا تواضروس يستأنف اليوم الأربعاء، عظته الأسبوعية من الكنيسة ذاتها بعد انقطاع دام عدة أسابيع سافر خلاله البابا في جولة أوروبية تضمنت فرنسا وسويسرا والنمسا دشن خلالها كنائس قبطية هناك والتقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

العظة الأسبوعية ليست تقليدا كنسيا مستقرا إنما بدأها البابا شنودة الثالث منذ أن كان أسقفا للتعليم، حيث دأب على إلقاء عظاته بالكلية الإكليريكية ثم ترسخ هذا التقليد طوال سنوات ولايته التى استمرت أربعين عاما حتى اعتاد عليها شعب الكنيسة.