شكرا لقرائتكم خبر عن النقل: جمعنا 210 ملايين جنيه غرامات تهرب تذاكر القطارات ولسه 50% بيزوغ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس كامل الوزير وزير النقل، أنه بفضل غرامات التهرب من تذاكر القطارات التى تم تطبيقها منذ 7 شهور استطاعت السكة الحديد تجميع 210 ملايين جنيه بواقع 30 مليون جنيه شهريا.

وأضاف وزير النقل، خلال تفقده قطار أبو قير بالإسكندرية، أن غرامات التهرب من التذاكر يحصل منها الكمسرى على 40%؜ من قيمتها كحافز لتشجيعه على تحصيل قيمة الغرامات ومنع التزويغ من التذاكر، وأن الـ 30 مليون جنيه حصيلة الغرامات شهريًا لا تشمل حصة الكمسرى من الغرامة.

وأوضح الوزير أنه استطاع تجميع هذا المبلغ من الغرامات رغم أن هناك 50% من الركاب لسه بيزوغوا من التذاكر، مشيرا إلى أنه من مصادر كانت أموالها ضائعة جمع 440 مليون جنيه وتعاقد على شراء بهم 10 جرارات جديدة أمريكية.

وأكد الوزير، أن الوزارة على استمرار تحصيل الغرامات من المتهربين من التذاكر.