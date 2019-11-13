شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا التموين والتعليم يفتتحان مدرسة ايجبت جولد للحلى والمجوهرات بالعبور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت منذ قليل احتفالية، وزارة التربية والتعليم، بمدرسة إيجبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية للحلى والمجوهرات، بالعبور، بحضور الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، بحضور قيادات التعليم بوزارة التربية والتعليم، ومديرية التربية والتعليم بالقليوبية، لتطبيق تخصصات جديدة بالتعليم القنى، وأول مدرسة للتكنولوجية التطبيقية متخصصة فى صناعة الحلى والمجوهرات فى مصر.

وبدأت الاحتفالية بمشاركة جميع طلبة وطالبات المدرسة البالغ عددهم 200 طالب وطالبة، ثم عزف السلام الجمهورى لجمهورية مصر العربية، وتقديم الحفل للإعلامى طارق علام، الذى أكد أن عمر المدرسة ليس أسابيع محددة بل هو 7000 سنة، وهى امتداد للتاريخ المصرى، وتعبر عن الحرف التى كادت أن تندثر، مطالبا بتعميم التجربة بكل محافظات الجمهورية.

وتضمن المدرسة 13 فصلا دراسيا و200 طالبا يدرسون فى المدرسة قسم الحلى والمجوهرات وتهدف مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية (حلى والمجوهرات) إلى إعداد أفضل خريجين مؤهلين للعمل بالسوق المحلى والدولى بمجال تكنولوجيا صناعة الحلى والمجوهرات، وذلك من خلال توفير العديد من المميزات لهم مثل البيئة التعليمية الممتازة على المستوى الدولى كما أن مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية (ثلاث سنوات) هى نتاج تعاون مشترك بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وإحدى الشركات الخاصة والرائدة فى مجال صناعة الذهب والماس ومختلف أنواع المجوهرات على مستوى مصر، وستكون تلك المدرسة بمثابة منارة تفتح أبوابها للطلاب خريجى الصف الثالث الإعدادى للالتحاق بها.

ويتكون المنهج الدراسى المطبق بمدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية من ثلاثة محاور دراسية أساسية وهى: العلوم الأساسية والثقافية، والعلوم الفنية فى مجال التخصص، والتدريب العملى بشركات ومصانع إيجيبت جولد.

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احتفالية مدرسة إيجيبت جولد



احتفالية مدرسة إيجيبت جولد



احتفالية مدرسة إيجيبت جولد