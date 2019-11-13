شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يتفقد عدد من شوارع الدقى وحى جنوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، جولة اليوم بعدد من شوارع احياء جنوب الجيزة والدقى، لمتابعة حالة النظافة وأعمال التطوير الجارى تنفيذها بعدة شوارع.

وتابع محافظ الجيزة، الخدمات المقدمة للمواطنين وعلى رأسها النظافة فى الشوارع، كما تابع أعمال التطوير التى تجريها المحافظة فى شوارع البطل أحمد عبد العزيز وشارعى شهاب ومحى الدين أبو العز بالدقى.

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ووجه المحافظ بتكثيف حملات رفع الإشغالات من الشوارع وشن حملات صباحية ومسائية لمتابعة إشغالات المقاهى التى تتضاعف فى الفترات المسائية.