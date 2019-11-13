أخبار مصر

محافظ الجيزة يتفقد عدد من شوارع الدقى وحى جنوب

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يتفقد عدد من شوارع الدقى وحى جنوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، جولة اليوم بعدد من شوارع احياء جنوب الجيزة والدقى، لمتابعة حالة النظافة وأعمال التطوير الجارى تنفيذها بعدة شوارع.

 

وتابع محافظ الجيزة، الخدمات المقدمة للمواطنين وعلى رأسها النظافة فى الشوارع، كما تابع أعمال التطوير التى تجريها المحافظة فى شوارع البطل أحمد عبد العزيز وشارعى شهاب ومحى الدين أبو العز بالدقى.

 

Advertisements

ووجه المحافظ بتكثيف حملات رفع الإشغالات من الشوارع وشن حملات صباحية ومسائية لمتابعة إشغالات المقاهى التى تتضاعف فى الفترات المسائية.

 

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محافظ الجيزة يتفقد عدد من شوارع الدقى وحى جنوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا