شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يتفقد عدد من شوارع الدقى وحى جنوب والان مع تفاصيل الخبر
وتابع محافظ الجيزة، الخدمات المقدمة للمواطنين وعلى رأسها النظافة فى الشوارع، كما تابع أعمال التطوير التى تجريها المحافظة فى شوارع البطل أحمد عبد العزيز وشارعى شهاب ومحى الدين أبو العز بالدقى.
ووجه المحافظ بتكثيف حملات رفع الإشغالات من الشوارع وشن حملات صباحية ومسائية لمتابعة إشغالات المقاهى التى تتضاعف فى الفترات المسائية.
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