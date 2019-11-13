شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكرى ميلاده.. إدوارد الثالث آخر ملوك بلانتاجانت حكم إنجلترا لأكثر من 50 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إدوارد الثالث ملك إنجلترا ولد فى 13 نوفمبر عام 1312 وتولى الحكم من عام 1327 حتى وفاته عام 1377، يشتهر بنجاحاته العسكرية واستعادة ما فقده والده الملك إدوارد الثاني .

وفى عهده تحولت مملكة إنجلترا إلى واحدة من أشرس القوى العسكرية في أوروبا، أيضا هو أحد الخمسة ملوك في تاريخ إنجلترا الذين حكموا لأكثر من خمسين عاما، هو آخر ملوك بلانتاجانت من خط السلالة الرئيسي .

وجاء حكمه في أعقاب ثلاثِ سنين من وصاية والدته "إيزابيلا من فرنسا" وعشيقها "روجر مورتيمر"، كان أول عمل قام به هو استبعاد "إيزابيلا"، فيما كان مصير "مورتيمر" الإعدام.

وقدم المساعدة لـ"إدوارد من باليول" (1283-1364 م) عندما أخذ يطالب بحقه في عرش اسكتلندا.

Advertisements

وأعلن الملك إدوارد الثالث نفسة الوريث الشرعي للعرش الفرنسي وذلك بعد وفاه الشقيق الأكبر لوالدته الملك تشارلز الرابع عام 1328 والذي لم يكن له وريث ذكر .

كان الملك إدوارد الثالث هو أقرب الذكور إليه من جهة والدته، ولكن تم رفض مطالبته بسبب كونه قريبا من جهة أنثى وكذلك رفض من قبل النبلاء الفرنسيون الذين لا يتقبلون إخضاع التاج الفرنسى تحت التاج الإنجليزى، وبذلك صدر قانون يتضمن استبعاد الذكور الذين يستمدون أحقيتهم بوراثة التاج عن طريق أنثى .

وبالتالى كان أقرب الذكور وفقا لهذا القانون هو فيليب كونت فالو (ابن عم تشارلز الرابع) الذى يعرف بالملك فيليب السادس .

وعلى إثر ذلك أعلن الملك إدوارد الحرب التى تعرف بحرب المئة عام.