شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن تفتتح غدا مركز خدمات تطوير الأعمال لبنك ناصر بفرع 6 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفتتح غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، ورئيس مجلس إدارة بنك ناصرالاجتماعى، غدا الخميس، مركز خدمات تطوير الأعمال بفرع البنك فى 6 أكتوبر بحضور لبنى هلال نائب محافظ البنك المركزى المصرى والدكتور شريف فاروق نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك وأعضاء مجلس إدارة البنك، وفريق عمل البنك المركزى المصرى وعدد من قيادات بنك ناصر الاجتماعى.

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وقالت وزارة التضامن، أن المراكز التى يتم تطويرها تقدم مجموعة من الخدمات غير المالية، لتحسين بيئة عمل المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال ومساعدتهم فى التغلب على التحديات التى تواجههم مثل إعداد دراسات الجدوى، والتوعية بأنواع الشركات وإجراءات تأسيسها، ونوع التمويل المناسب للشركة، كما تقوم بدور حلقة الوصل بين الشركات ورواد الأعمال وسلاسل الإمداد والسوق المحلية، وتتضمن نحو 10 برامج تعمل على دعم ريادة الاعمال

كما أن مراكز تطوير الأعمال توفر آليات التدريب والتحفيز لرفع المستوى الإبتكارى والفنى والإدارى من خلال برامج المبادرة المختلفة، كما تقدم لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئه الدعم اللازم من تصميم وتطوير وتحفيز للاستمرار والمساهمة فى نمو ريادة الأعمال فى السوق المصرى.