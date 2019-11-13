شكرا لقرائتكم خبر عن السفير السعودى فى القاهرة يزور جامعة الأزهر لبحث تعزيز سبل التعاون المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى سفير خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية أسامة بن أحمد نقلى يرافقه الملحق الثقافي الدكتور خالد بن عبد النامي، زيارة لجامعة الأزهر، حيث كان فى استقبالهم رئيس الجامعة الدكتور محمد حسين المحرصاوى، وبحضور عمداء الكليات بالجامعة، فى إطار جهود سفارة خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة والملحقية الثقافية فى التواصل مع الجامعات المصرية والالتقاء بمسئوليها للوقوف على ما تقدمه لخدمة الطلبة السعوديين الدارسين بها.

فى بداية اللقاء أعرب المحرصاوى عن سعادته بالزيارة للجامعة التى تحرص على دعم علاقات التعاون العلمى والأكاديمى والبحثى بين البلدين، وثمّن على قوة ومتانة العلاقات التى تجمع بين البلديّن، التى تعد امتداداً للروابط التاريخية وقيم التآخى التى دائماً ما جمعت بينهما عبر عقود طويلة.

كما أكد على حرص فضيلة الإمام الأكبر الدكتورأحمد الطيب شيخ الأزهر تعميق أواصر التعاون بين البلدين فى كافة المجالات لاسيما التعاون الأكاديمى والبحثى، ونوه باهتمام فضيلته بكافة الطلاب الوافدين.

جرى خلال اللقاء بحث تعزيز سبل التعاون الأكاديمي والتعليمي ومناقشة عدد من القضايا التي من شأنها دعم الطلبة السعوديين وتوفير المناخ الملائم لهم .

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كما قام السفير بجولة داخل مبني كلية طب الأسنان ، والتقى بعميد الكلية الدكتور مصطفي عبد الغني .

من جانبه، أكد السفير نقلي أن مؤسسة الأزهر الشريف جامع وجامعة تعد قبلة للعلم النافع لقاصديها من شتى بقاع الأرض، معبرا عن سعادته لزيارة لجامعة الأزهر، وبوجوده في اعرق وأقدم الجامعات التي عرفها العالم وأكد أن سر بقاء الأزهر الشريف على مدار أكثر من ألف عام يكمن فى التزامه بالمنهج الوسطى المعتدل، وفى هذا دلالة وتأكيد واضح على مكانة الأزهر الشريف.

وفى نهاية اللقاء تم تبادل الدروع التذكارية والتقاط الصور التذكارية توثيقا للزيارة.