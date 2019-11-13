شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات عزل ترامب..سفير أمريكا السابق بأوكرانيا: الرئيس أمر بوقف المساعدات لكييف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف السفير السابق للولايات المتحدة لدى أوكرانيا، ويليام تايلور، أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أمر بوقف المساعدات العكسرية المقدمة لأوكرانيا، وذلك خلال شهادته أمام مجلس النواب فى جلسة عزل ترامب، والتى يتهم فيها الديمقراطيين الرئيس بالضغط على أوكرانيا للتدخل فى الانتخابات الأمريكية المقررة 2020.

وآثار اعتراف تايلور تأكيداً للشكوك المثارة حول ضغط ترامب على أوكرانيا لفتح تحقيق بشأن نشاط ابن منافسه الديمقراطى المحتمل جو بايدن، فى الانتخابات المرتقبة 2020.

ومساء اليوم ، بدأ مجلس النواب الأمريكي الأربعاء الجلسات العلنية في إطار التحقيق الهادف لعزل دونالد ترامب الذي يشتبه باستغلاله السلطة.

وتبادل الديمقراطيين والجمهوريين الاتهامات فى الجلسة خاصة بين الديمقراطى آدم شيف، رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب، وكبير الجمهوريين وعضو اللجنة ديفين نونيس، الذى قال إن ما يحدث حملة تشويه مدبرة بعناية.

واتهم الديمقراطيون خلال الجلسة، ترامب بالفساد والزج بأوكرانيا للتأثير على الانتخابات المقبلة، فيما اتهم الجمهوريون، الديمقراطيين بإدارة معركة "غير عادلة".

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قال شيف إن جلسات المساءلة العلنية ستستكشف ما إذا كان ترامب يسعى إلى استغلال ضعف أوكرانيا ، وسيعمل البيت الأبيض على استعداد أوكرانيا للمساعدة في إعادة انتخابه ، و "ما إذا كان مثل هذا الانتهاك لسلطته متوافقًا مع الرئاسة".

وقال شيف : "الأمر بسيط وبسيط مثل هذا، إن إجابتنا على هذه الأسئلة لن تؤثر فقط على مستقبل هذه الرئاسة ولكن على مستقبل الرئاسة نفسها.

"وتابع : هل هذا ما ينبغي أن يتوقعه الأمريكيون الآن من رئيسهم؟ إذا لم يكن هذا سلوكًا غير ممكن ، فما هو؟ "

ورداً على ذلك ، أعلن نونيس أن الإجراءات هي "حملة تشويه إعلامية مدبرة بعناية" و "عملية من جانب واحد بشكل رهيب". وقال "إنها ليست أكثر من عملية عزل لمحاكمة الجندي".