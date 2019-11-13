شكرا لقرائتكم خبر عن بث مباشر.. مناقشات مجلس النواب الأمريكى لإجراءات عزل ترامب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ منذ قليل مجلس النواب الأمريكى، أولى جلسات مساءلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العلنية.

واستدعى الديمقراطيون الذين يقودون مجلس النواب ثلاثة دبلوماسيين أمريكيين، عبروا كلهم خلال إفادات في جلسات مغلقة عن قلقهم من تعاملات ترامب مع أوكرانيا، لتقديم تفاصيل أكثر عن تلك المخاوف تحت تغطية إعلامية واسعة النطاق.

ووصل تيلور، وكنت بشكل منفصل ، وتحت حراسة مشددة، وسبق أن أدلى كلاهما بإفادات أمام المشرعين في جلسات مغلقة وجلسا على طاولة الشهود وقد أحاط بهما المصورون والصحفيون.

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