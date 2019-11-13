مصادر: السجون تسمح للإخوانى محمود حسين مراسل قناة الجزيرة بحضور جنازة والده

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت مصادر قانونية بأن مصلحة السجون سمحت للسجين الإخوانى محمود حسين جمعة مراسل قناة الجزيرة بالخروج من محبسه بسجون طرة لحضور جنازة والده. وأضافت المصادر ذاتها، أن السجين خرج مع حراسة أمنية وشيع جنازة والده بأحد المساجد بمنطقة أبو النمرس جنوب الجيزة، فى إطار تطبيق أعلى معايير حقوق الإنسان.

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