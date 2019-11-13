صور.. نائب الرئيس الصينى يزور المعابد ومقابر ملوك الفراعنة فى الأقصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهى رئيس اللجنة الوطنية للمؤتمر الاستشارى السياسى الصينى وانج يانج، ونائب رئيس جمهورية الصين الشعبية، زيارته لمحافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، وغادر إلى دولة سلطنة عمان لإجراء زيارات ومباحث هناك، حيث قام صباح اليوم بزيارة عدد من المعابد والمعالم الفرعونية فى شرقى وغربى الأقصر، رافقه خلالها محمد عبد القادر خيرى نائب المحافظ وعدد من قيادات المحافظة ومسئولى الجانب الصيني.
وكان قد استقبل محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، رئيس اللجنة الوطنية للمؤتمر الاستشارى السياسى الصينى وانج يانج، لدى وصوله لمطار الأقصر الدولى، مساء أمس الثلاثاء، برفقة وفد صينى رفيع المستوى، حيث شهد المحافظ برفقة رئيس اللجنة الوطنية للمؤتمر الاستشارى السياسى الصينى، عقب وصوله لمحافظة الأقصر، مراسم حفل افتتاح فصل "كونفوشيوس" لتعليم اللغة الصينية بجامعة الأقصر، وذلك بحضور نائب رئيس اللجنة الوطنية للمؤتمر الاستشارى السياسى، وسفير الصين بالقاهرة، ونائب وزير التعليم العالى الدكتور عمرو عدلى، ونائب محافظ الأقصر محمد عبدالقادر خيرى، حيث تم الإعلان خلال الحفل عن افتتاح فصل "كونفوشيوس" بجامعة الأقصر.
كما عقد محافظ الأقصر، جلسة مع رئيس اللجنة الوطنية للمؤتمر الاستشارى السياسى الصينى والوفد الصينى المرافق له، أعقبها إقامة مأدبة عشاء على شرف الضيف الصينى والوفد المرافق له، ورحب محافظ الأقصر خلال الجلسة بالمسئول الصينى والوفد المرافق له، على أرض محافظة الأقصر، مؤكدا على اعتزاز مصر بالشراكة القائمة بين البلدين والتى ساهمت فى تعزيزها العلاقة المتميزة بين الرئيس عبدالفتاح السيسى والرئيس الصينى شى جين بينج، مشيرا إلى أن مصر أيدت مبادرة إحياء طريق الحرير أخذا فى الاعتبار موقعها المتميز الذى يربط بين قارات آسيا وأوروبا وأفريقيا فضلا عن الدور المحورى الذى تلعبه قناة السويس فى تعزيز وتيسير حركة التجارة بما يتوافق مع مبادئ وأهداف المبادرة.
وعقب اللقاء توجه رئيس اللجنة الوطنية للمؤتمر الاستشارى السياسى الصينى، والوفد المرافق له، لزيارة معبد الأقصر، كما توجه المسئول الصينى فى صباح اليوم إلى زيارة وادى الملوك ووادى الملكات، ومعبد الكرنك، حيث أعرب رئيس المسؤول الصينى، عن إعجابه الشديد بالحضارة المصرية القديمة، وسعادته بمشاهدة الآثار الفرعونية وروعة ودقة الفنان المصرى القديم، وفى ختام زيارة رئيس اللجنة الوطنية للمؤتمر الاستشارى السياسى الصينى وانج يانج، لمحافظة الأقصر، قام محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، بوداعه لدى مغادرته لمطار الأقصر الدولى، متجها إلى سلطنة عمان.
المحافظ خلال توديع الوفد الصينى لدى مغادرة البلاد
جانب من زيارات الوفد الصينى السياحية لمعالم الأقصر قبل مغادرتها
جولة نائب الرئيس الصينى فى مقابر ملوك الفراعنة بالأقصر
زيارات سياحية لنائب رئيس الصين ووفد رفيع المستوى لمعابد ومقابر الأقصر
زيارة الوفد الصينى برفقة نائب المحافظ لمعابد الكرنك
زيارة الوفد الصينى لمقابر البر الغربى فى الأقصر
شرح مفصل لنائب الرئيس الصينى خلال زيارته معابد الأقصر
نائب رئيس الصين يزور الجعران المقدس بمعابد الكرنك
نائب رئيس الصين يستمع لشرح مفص حول مقابر ملوك الفراعنة
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