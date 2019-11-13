شكرا لقرائتكم خبر عن الجالية المصرية فى سويسرا ترد على اكاذيب الاخوان : مصر تعيش عصرها الذهبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المشاركون فى ندوة ووقفة الجالية المصرية فى سويسرا أمام الامم المتحدة أن مصر تعيش عصرها الذهبى فى ظل ترسيخ الدستور المصرى للحقوق والحريات ، مشددين على كذب وافتراء المؤسسات والجمعيات الحقوقية التى تتبنى خطاب جماعة الاخوان الارهابية .



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وكانت الجالية المصرية فى سويسرا قد نظمت وقفة تضامن للجالية المصرية بجنيف لدعم مصر فى حربها ضد الإرهاب .



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وقال فريد محمد موسي نائب رئيس الجالية المصرية بجنيف، وعضو الأمانة العامة للجاليات المصرية فى أوروبا، إن الجالية تهدف من تلك الوقفة ارسال رسالة للمصريين فى الداخل أنهم متضامنون معهم فى حربهم ضد الإرهاب، وايضا نحمل رسالة لأعضاء ووفود الدول المشاركة فى اجتماعات مجلس حقوق الإنسان، ان هنآك تأييد شعبى للحكومة المصرية .

وأضاف شهدنا الفترة الاخيرة لغط بشأن الأوضاع فى مصر على غير الحقيقة بهدف التشكيك فى الدولة وجهودها الهادفة للاستقرار.

وأكد موسي أن ما تقوم به عناصر الجماعة الإرهابية من مظاهرات فى جنيف او أوروبا تقوم بها عناصر مأجورة ومدفوعة الأجر، وهم غير مقيمين هنا ،وليس لها تأثير يذكر سوى الشو الإعلامية.

وقال محمد البطوط عضو الامانة العامة للجاليات المصرية فى أوروبا، وعضو الجالية المصرية بجنيف :"نظمنا تلك الوقفة لدعم الدولة المصرية ونؤكد اننا كمصريين بالخارج نرفض ما يساق ويروج فى بعض القنوات والمنصات الإعلامية بشأن ملف حقوق الإنسان فى مصر، وتشويه الوقائع".

وواصل :"قرر عدد من اعضاء الجالية ومنهم الحاج محمود فضل، رئيس الجالية المصرية، ونائبه فريد محمد موسي، وجمال حماد، وآخرين تنظيم تلك الوقفة لإرسال رسالة تضامن ودعم للجهود المصرية فى حربها ضد الإرهاب، والتأكيد على أن محاولات التشويه ليس لها تأثير يذكر".



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وأكد جمال حماد عضو الجالية المصرية بجنيف، أن الجالية المصرية قررت تنظيم تلك الوقفة لدعم جهود الدولة وارسال رسالة للعالم بأننا رغم وجودنا بالخارج الا اننا متواصلين مع مصر، وايضا نرفض كافة محاولات الإساءة وتشويه الصورة المستمرة من قبل جهات تستهدف مصر.

وقال المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب خلال الندوة إن الدولة المصرية مهتمه بحقوق الانسان ومستعده للتعاون مع المنظمات المهنية التى تستخدم المصطلحات القانونية والحقوقية المنضبطه ، وقال اريد ان اطمئنكم واطمئن الشعب المصرى على تقرير حاله حقوق الانسان وان هناك اشادات دولية حصلت عليها الخطوات الجادة التى قامت بها مصر لتعزيز اوضاع حقوق الانسان.

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و أضاف الدكتور القس ثروت قادس رئيس مجلس ادارة الأكاديمية الدولية للحوار بسنودس النيل الانجيلي بمصر ، :"انني سعيد بالفرصة الذهبية في هذا الوقت والعصر بالمشاركة بندوة " مصر المستقبل .. مصر ٢٠٣٠ " والتي أوكد علي اننا نعيش العصر الذهبي في مصر ، وهو ان نعيش معًا ونفكر معًا ونعمل معا."

وشدد قادس على أنه يجب علي المصريين بالخارج ان يكون لديهم فهم حقيقي للمواطنة قبل ان نتحدث عن ماذا نفعل .

واستطرد قادس قائلا : "اننا كمسيحيين مصريين نعيش العصر الذهبي للمسيحية في مصر ، ونري ذلك في إنشاء اكبر كاتدرائية في منطقة الشرق الأوسط بجوار اكبر مسجد أيضا ، فنري ونؤكد علي ان الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يرسخ علي تحقيق مبدأ المواطنة الحقيقية" .

واضاف بان حقوق الإنسان هو ان نعيش ونحن نعيش معًا بالفعل ، ومن حقوق الإنسان أيضا هو ان يعطي الإنسان حق الحياة ، واين حقوق الإنسان ممن يهددون الإنسان محاولين الاعتداء عليه او قتله .



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نحن في مصر نعيش في العصر الذهبي أيضا في إعطاء الإنسان المصري حقوقه وهذا ما نعيشه الان في مصر .

ومن جانبه اكد الدكتور حافظ ابو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الانسان أن قانون الجمعيات الأهلية الجديد، جاء أعلى من طموح المنظمة المصرية التى ناضلت من أجل التخلص من العقوبات السالبة للحريات ،مضيفا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استجاب لنداءات المجتمع المدني واطلق مبادرة لتعديل القانون افضت الي قانون جديد يلبي تطلعات المجتمع المدني حيث الغيت العقوبات السالبة للحرية, وأصبح تاسيس الجمعيات بالاخطار، واعترف بالمنظمات الدولية.



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وذكرت الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمراة أن المرأة المصرية عانت فى فترة حكم الاخوان الذين سعوا الى الغاء المجلس والتراجع عن المكتسبات التى حصلت عليها المراة لافته الى وجود ارادة سياسية لزيادة تمكين المراة عبر التشريعات او الاجراءات واصبح سقف طموح المراة عاليا فى فترة حكم الرئيس السيسى الذى اعطى الكثير للمراة المصرية .