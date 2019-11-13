مصر تتقدم بـ5 تقارير حقوقية للأمم المتحدة تبرهن احترامها لالتزامات الدولية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى إطار حرص مصر على التفاعُل الإيجابى والنشط مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان، فقد تقدّمت مصر بخمسة تقارير للّجان التعاهدية للعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية، ولاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، واتفاقية مناهضة التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، والتى تُقدم صورة شاملة وتفصيلية عن سياسات الحكومة فى المجالات المشار إليها.
وأكدت وزارة الخارجية، في بيان صادر اليوم الأربعاء، أن هذه التقارير تبرهن بصورة عملية احترام الدولة المصرية لالتزاماتها الدولية، وجدية التناول المصرى لملف حقوق الإنسان، وذلك عن اقتناع ذاتى بأهمية حقوق الإنسان، باعتبارها إحدى أولويات الحكومة المصرية وجزءاً هاماً من استراتيجية التنمية الشاملة.
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