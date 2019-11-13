ولى عهد أبوظبى مرحبا بالسيسي: علاقات الإمارات ومصر تاريخية واستراتيجية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحب الشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبوظبى ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بالرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكد أن العلاقات المصرية الإماراتية تاريخية واستراتيجية. وقال الشيخ محمد بن زايد على تويتر: "أرحب بضيف البلاد الكبير، الصديق العزيز فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.. علاقات الإمارات ومصر تاريخية واستراتيجية، ولدينا إرادة مشتركة لتعزيزها وتطويرها بما يخدم بلدينا وشعبينا". Advertisements ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبى، فى مستهل زيارة رسمية لدولة الإمارات تستغرق يومين.

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