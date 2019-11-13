شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يصل أبو ظبى فى زيارة رسمية لدولة الإمارات تستغرق يومين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبى، فى مستهل زيارة رسمية لدولة الإمارات تستغرق يومين.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، توجه اليوم الأربعاء، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، فى زيارة رسمية تستغرق يومين.

وقال السفير بسام راضى، المُتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن زيارة الرئيس السيسى للإمارات، تأتى فى إطار خصوصية العلاقات المصرية الإماراتية وما يربط الدولتين من علاقات تعاون استراتيجية متشعبة على كافة الأصعدة، وحرص الدولتين على التنسيق المتواصل بشأن كيفية مواجهة التحديات التى تشهدها المنطقة فى المرحلة الراهنة التى تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومى العربى.