بدء احتفالية "التعليم" بافتتاح مدرسة الحلى والمجوهرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب أسامة علي:
بدأت قبل قليل، احتفالية وزارة التربية والتعليم، بافتتاح مدرسة "إيجيبت جولد" للتكنولوجيا التطبيقية للحلى والمجوهرات، التي تنظمها الوزارة بمقر المدرسة بمدينة العبور، الأربعاء.
يحضر الاحتفالية الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والدكتور علي مصيلحي وزير التموين، والدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التعليم لشئون التعليم الفني، وعدد من قيادات وزارة التربية والتعليم.
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