ترحيب خاص.. السيسي يصل الإمارات و"بن زايد" في استقباله

محمد اسماعيل - القاهرة - أبوظبي - أ ش أ:

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي اليوم الأربعاء، في زيارة دولة تستغرق يومين.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، كان في مقدمة مستقبلي الرئيس عبدالفتاح السيسي من كبار المسئولين الإماراتيين لدى وصوله والوفد المرافق إلى مطار الرئاسة في أبوظبي.

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وأشارت الوكالة أن طائرات حربية إماراتية رافقت الطائرة التي تقل الرئيس المصري لدى دخولها أجواء الإمارات ترحيبا به.

ورحب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان -خلال استراحة قصيرة في صالة كبار الشخصيات في مطار الرئاسة- بالرئيس عبدالفتاح السيسي وتبادلا الأحاديث الودية التي تعكس متانة العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين وشعبيهما الشقيقين.

يضم الوفد المرافق للرئيس السيسي، سامح شكري وزیر الخارجیة واللواء أركان حرب مصطفى شریف محمود طلعت صبور رئیس دیوان رئیس الجمھورية والدكتورة ھالة حلمي السعید یونس وزیرة التخطیط والمتابعة والإصلاح الإداري واللواء عباس مصطفى كامل محمد رئیس المخابرات العامة وسعادة شريف البديوي سفير مصر لدى الدولة.