استعدادا للصيف.. نقل الكهرباء توقع عقدين لتصنيع وتوريد موصلات سبيكة ألومنيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:
وقعت المهندسة صباح مشالي رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، اليوم الأربعاء، عقدين لتصنيع وتوريد 4000 طن موصلات سبيكة ألومنيوم لإحلال موصلات خطوط هوائية بالخطة العاجلة لصيف 2019/2020.
أوضحت مشالي في تصريحات لها، أنه تم توقيع العقد الأول رقم 21 (أ) / 2018 / 2019 لوطى رقم (2،1) مع شركة Transrail Lighting Limited Company لتصنيع وتوريد 2000 طن موصلات سبيكة ألومنيوم مقطع 405 مم2، وذلك لإحلال الخطوط الهوائية جهد 66 ك.ف & جهد 220 ك.ف بالخطة العاجلة لصيف 2019/2020 بمناطق الشركة المختلفة.
وأضافت أن التكلفة الإجمالية للعقد الأول ٤ ملايين و٩٦٠ ألف دولار أمريكي يتم تمويلها من الشركة المصرية لنقل الكهرباء خصمًا من إعتمادات مشروعات الخطوط الهوائية جهد 66 ك.ف & جهد 220 ك.ف بمناطق الشركة المختلفة، وبمدة توريد تصل إلى 6 أشهر من تاريخ أمر الإسناد.
وأوضحت أنه تم توقيع العقد الثاني رقم 21 (ب) / 2018 / 2019 لوطى رقم (4،3) مع شركة Apar Industries Limited Company لتصنيع وتوريد 2000 طن موصلات سبيكة ألومنيوم مقطع 405 مم2، وذلك لإحلال الخطوط الهوائية جهد 66 ك.ف & جهد 220 ك.ف بالخطة العاجلة لصيف 2019/2020 بمناطق الشركة المختلفة.
وأضافت أن التكلفة الإجمالية للعقد الثاني تبلغ ٤ ملايين و٩٦٠ ألف دولار أمريكي يتم تمويلها من الشركة المصرية لنقل الكهرباء خصما من اعتمادات مشروعات الخطوط الهوائية جهد 66 ك.ف & جهد 220 ك.ف بمناطق الشركة المختلفة، وبمدة توريد تصل إلى 6 أشهر من تاريخ أمر الإسناد.
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