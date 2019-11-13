للاختصاص.. النائب العام يوجه بإحالة قضايا جرائم "المناطق الحدودية" إلى النيابة العسكرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

قرر المستشار حمادة الصاوي النائب العام، إحالة القضايا الخاصة بالجرائم التي تقع فى المناطق المتخامة الواردة بالقرار الجمهوري رقم 444 لسنة 2014، و294 لسنة 2019، إلى النيابة العسكرية للاختصاص.

وحسب القانون المستحدث في 2014، فالمناطق المتاخمة للحدود، كما جاء أيضًا في نص الكتاب الدوري رقم 4 الصادر من النائب العام فى 2019 هي؛ بحيرات البردويل- بورفؤاد - المنزلة- البرلس- أدكر- مريوط- ناصر وشواطئها والطرق المحيطة بها إلى المناطق "المتاخمة للحدود".

وتضمن الكتاب الدوري تكليف النائب العام، أعضاء النيابة، ضرورة تطبيق أحكام وقواعد القانون بكل دقة والعمل بما جاء به، من قواعد ملزمة في نطاق تلك الحدود.

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كما تضمن، إلغاء كل حُكم ورد فى التعليمات العامة للنيابات والكتب الدورية السابق إصدارها بما يخالف أحكام قرار الرئيس وما ورد بهذا الكتاب.