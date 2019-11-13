لفتة إنسانية.. الداخلية تسمح لمراسل الجزيرة المحبوس بحضور جنازة والده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

وافقت وزارة الداخلية في لفتة إنسانية لها اليوم الأربعاء 13 الجار السماح لمراسل قناة الجزيرة الفضائية الإخواني "محمود حسين جمعة علي" بالخروج من محبسه بسجن القاهرة بطرة رفقة الحراسة اللازمة لأداء صلاة الجناة وحضور مراسم دفن والده المتوفي بمسجد الصحابة – زاوية أبومسلم – مركز أبوالنمرس بمحافظة الجيزة بحضور عدد من أفراد أسرته وعدد من المشيعين.

يأتي ذلك في إطار التزام الدولة المصرية لتنفيذ ضوابط السياسة العقابية الحديثة ومراعاة الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان بالنسبة لكافة المودعين بالسجون المصرية بغض النظر عن انتماءاتهم أو خلفياتهم السياسية.