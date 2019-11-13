8 يناير.. الحكم في طعون متهمي "الشبكة الدولية للاتجار في الأعضاء البشرية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – طارق سمير:

حجزت محكمة النقض، اليوم الأربعاء، الطعون المقدمة من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"الشبكة الدولية للاتجار في الأعضاء البشرية"، على الأحكام الصادرة ضدهم بالسجن من 3 إلى 15 سنة، لجلسة 8 يناير المقبل؛ للحكم.

كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس قضت في يوليو 2018 بمعاقبة 6 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة مع تغريمهم 500 ألف جنيه، كما قضت بمعاقبة 11 متهما آخر بالسجن المشدد 7 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن 3 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه وعزل عشر متهمين عن وظائفهم، ومصادرة الأموال والمشغولات الذهبية وجميع المضبوطات والمحررات المزورة الرسمية والعرفية مع مراعاة حقوق الغير حسني النية في اتهامهم بتشكيل شبكة دولية للاتجار في الاعضاء البشرية.

وتبين من تحقيقات النيابة قيام 20 طبيبا من الأطباء الجامعيين والعاملين بالمستشفيات الحكومية من المتخصصين في أمراض الباطنة والجراحة العامة وجراحة المسالك والرعاية والتخدير، إلى جانب 10 من الممرضين يعاونهم 9 من السماسرة والوسطاء، ومتهمين إثنين من العاملين ببنك الدم، بإجراء 29 عملية جراحية لنقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية، والمتمثل في عضو الكلى، لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب.