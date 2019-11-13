فيديو- لحظة إنقاذ شخصين تعطل بهما المصعد في عقار سكني بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

أعد قطاع العلاقات العامة والإعلام بوزارة الداخلية فيديو يرصد جهود قوات الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة في إنقاذ شخصين علقا داخل مصعد بأحد العقارات السكنية.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغاً بتعطل مصعد كهربائي بعقار سكنى كائن بدائرة قسم شرطة المقطم، وبداخله شخصين محتجزين وتعذر خروجهما.

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على الفور تم الدفع بوحدات الإنقاذ بالإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، تبين تعطل المصعد بين طابقين وبداخله "أحد المواطنين ونجله" وتمكنت القوات من فتح باب المصعد وإخراجهما وهما بحالة صحية جيدة دون إصابات.

وقد لاقى سرعة انتقال القوات لمحل البلاغ استحسان المواطنين الذين تقدموا بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الجهد المبذول.