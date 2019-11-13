مصر | "اللية بـ200 دولار".. سقوط شاب لممارسته الشذوذ في الجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "اللية بـ200 دولار".. سقوط شاب لممارسته الشذوذ في الجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الآداب، من ضبط شاب يدعى "ر.ا" يبلغ من العمر 26 عامًا من محافظة أسيوط ويقطن بشقة بمفرده بمنطقة الجيزة، حيث قام بإنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك"، للإعلان عن ممارسة الشذوذ الجنسي مع الآخرين بالجيرة مقابل مبلغ مادي يقدر بـ200 دولار في الليلة، ويقوم عن طريق الموقع بعرض معلومات ومحادثة لاستقطاب الزبائن.

وعقب تقنين الإجراءات، وجمع المعلومات والتحريات، قام أحد الأشخاص بالاتصال بالمتهم للتواصل معه على أنه يريد ممارسة الشذوذ معه، وعلى الفور قامت قوات مباحث القسم بالتنسيق مع الإدارة العامة للآداب وتم ضبط المتهم والقبض عليه.

وبمواجهته اعترف بقيامه بإنشاء صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي، لراغبي المتعة الجنسية، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تباشر التحقيقات.