مصر | "تزوجت صديقها سراً وهربت معه" مباحث أسيوط تكشف ملابسات اختفاء طالبة جامعية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "تزوجت صديقها سراً وهربت معه" مباحث أسيوط تكشف ملابسات اختفاء طالبة جامعية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن ضباط مباحث قسم ثان أسيوط برئاسة المقدم أحمد أبو بكر، رئيس مباحث القسم، من كشف غموض اختفاء طالبة في السنة النهائية بكلية الخدمة الاجتماعية جامعة أسيوط بعد هروبها عقب انتهاء اليوم الدراسي وزواجها سرًا من صديق لها وتم اعادتها إلى أهلها وتحرير محضر عدم تعرض اهلها لها ولزوجها.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من اللواء الدكتور منتصر عويضة، مدير المباحث الجنائية، يفيد قيام أسرة الطالبة "سارة. ن. م" بتحرير المحضر رقم 591 إداري لسنة 2019 في قسم شرطة أسيوط الجديدة بتغيب نجلتهم واختفائها بعد خروجها من الكلية وعدم عوتها لمنزلها مما اثار حالة من القلق بين أفراد أسرتها وبين طلاب الجامعة بعد نشر صورها على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وبعض المواقع الالكترونية وترديد شائعات عن اختطافها.

حيث ضجت مواقع التواصل الاجتماعي غضبًا عقب اختفاء سارة خاصة أنها معروفة بالالتزام والأدب، ووجه زملائها بالجامعة استغاثات متلاحقة لضباط مباحث أسيوط، للبحث عنها ونشروا صورًا لها وأرقام هواتف أسرتها على "فيس بوك" لدعوة الأهالي لمساعدتهم في العثور عليها، حيث اتجهت شكوكهم إلى اختطافها، بسبب حضورها للكلية يوم تغيبها.

تم تشكيل فريق بحث برئاسة المقدم أحمد أبو بكر، رئيس مباحث قسم ثان أسيوط، تحت إشراف العميد أحمد الراوي، رئيس المباحث الجنائية بالمديرية، والعميد عصام غانم، مدير فرع الأمن العام، وتمكنوا من كشف غموض اختفائها، حيث تم تفرع كاميرات بعض شوارع المحافظة المحيطة بكلية الخدمة الاجتماعية وتكثيف التحريات والبحث حول الواقعة، وتبين من التحريات والمتابعة هروب الطالبة وزواجها سرًا المدعو " أ. س. م. " مقيم الفتح بعد هروبها معه بكامل ارادتها منذ تاريخ تغيبها في 3 نوفمبر من الشهر الجاري، وتمكن ضباط مباحث قسم ثان أسيوط من إعادتها إلى أهلها، وتم تحرير محضر شرطة رقم 13 أحوال لسنة 2019 أسيوط الجديدة، بعدم تعرض أهلها لها ولزوجها.