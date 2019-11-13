مصر | تأجيل محاكمة سفاح الجمالية و3 آخرين لجلسة 9 فبراير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل محاكمة سفاح الجمالية و3 آخرين لجلسة 9 فبراير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس محاكمة "طارق تلجة" الشهير بـ"سفاح الجمالية" و3 آخرين، بتهمتى استعراض القوة والقتل العمد، لجلسة 9 فبراير المقبل لسماع الشهود.

صدر القرار برئاسة المستشار مجدى حسين عبد الخالق وبعضوية المستشارين أحمد محمد أحمد، وأسامة محمد أبو صافى، وأمانة سر طلعت عبده وأحمد فهمي.

وأسندت النيابة للمتهم "عمر.ع.ر"، وشهرته "طارق تلجة"، و"عبد الرحمن ص"، وشهرته "البيه"، و"هاني. ع. ع"، "هارب"، و"مصطفى. ع"، تهم استعراض القوة ولوحوا بالعنف ضد المجنى عليهم "سكر.م.م"، و"زينب.س.ح" و"عبد الرحمن.س" بقصد بث الخوف في نفوسهم وإلحاق الأذى بهم لفرط السطوة عليهم، وكان من شأن أفعالهم إلقاء الأذى بهم وإلقاء الرعب فى نفوسهم وتكدير أمنهم وسكينتهم وتعريضهم للخطر لحملهم أسلحة نارية وبيضاء.

وكما أسندت النيابة للمتهمين تهمة القتل العمد، حيث قتلوا المجني عليه "سكر"، عمدًا من غير سبق إصرار وترصد، بعد أن نشب الخلاف بينهم وتوجهوا إلى المكان الذى أيقنوا سلفَا وجوده فيه، وما إن ظفروا به وحيدًا حتى انقضوا عليه بأدوات بطشهم.