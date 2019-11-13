مصر | سقوط مسجل خطر وبحوزته هيروين في دمياط

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تمكنت حملة من مديرية أمن دمياط من إلقاء القبض على مسجل خطر هارب من حكم بالسجن 15 سنة وبحوزته بندقية آلى وهيروين،حيث تمكن المقدم محمد معوض رئيس مباحث مركز شرطة دمياط من ضبط المدعو سامى سماح وشهرته بكار ومقيم بقرية أولاد حمام التابعة لمركز دمياط.

وتبين أن المتهم هارب من حكم بالسجن 15 سنة جنايات قسم شرطة دمياط الجديدة وتم ضبط المتهم واحراز ما بحوزته من أسلحة ومواد مخدرة حيث تم ضبط بحوزته بندقية آلى وكمية من مخدر الهيروين، بغرض ترويجها.

تم احراز المضبوطات، وتم تحرير محضر شرطي بالواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق مع المتهم.

