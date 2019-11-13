مصر | حبس 3 أجانب 4 أيام لاتجارهم في النقد الأجنبي بالإسكندرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس 3 أجانب 4 أيام لاتجارهم في النقد الأجنبي بالإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة المنتزه أول بالإسكندرية، بحبس 3 أشخاص يحملون جنسيات دولة عربية 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بمزاولة نشاط غير مشروع فى الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية بالمخالفة للقانون، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المبالغ المالية المستخدمة فى عملية الاتجار.

تلقى اللواء أشرف الجندى، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام ثلاثة أشخاص يحملون جنسية إحدى الدول العربية، بمزاولة نشاط إجرامى فى ترويج والاتجار فى النقد الخارجى بدون وجه حق.

وتم عمل كمين والقى القبض عليهم حال تواجدهم بشقة مستأجرة بدائرة قسم شرطة المنتزة أول، وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على 18،735 ألف دولار أمريكى و847،695 ألف جنيه مصرى و1750 دينار ليبى و101 كارت ائتمان صادر من الدول العربية التى يحملون جنسيتها لإضطلاعهم بالعمل فى مجال الإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.

وبمواجهتهم اعترفوا بتجميع كروت الائتمان المشار إليها وسحب قيمة المنحة الحكومية السنوية المقررة لمواطنى الدولة العربية التى يحملون جنسيتها من ماكينات الصراف الآلى بالبلاد بالعملة المحلية ثم تغييرها للعملة الدولارية خارج نطاق السوق المصرفية للاستفادة بفارق سعر الصرف مقابل حصولهم على نسبة، وذلك بالاشتراك مع صاحب سوبر ماركت سبق ضبطه لعمله بمجال الإتجار فى النقد الأجنبى – شخص يحمل جنسية ذات الدولة مقابل مبلغ مالى.

وأكدت التحقيقات قيامهم بتسليم المبالغ المالية للقائمين على كافتريات بمنطقة سيدى برانى بمطروح، على أن يقوم أصحاب تلك المبالغ بصرفها من الدولة العربية المشار إليها، من فروع تلك الكافتريات "نظام المقاصة" خشية الضبط حال تهريبها عبر المنافذ الشرعية للبلاد، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

