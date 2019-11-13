مصر | حبس متهمين اختلقوا واقعة اختطاف بالإسكندرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس متهمين اختلقوا واقعة اختطاف بالإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة العامرية أول في الإسكندرية، بحبس صاحب مصنع وشقيقه 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بتهمة اختلاق حادث اختطاف الأول لابتزاز والدهما، كما استعجلت تحريات المباحث حول الواقعة.

وكان اللواء أشرف الجندي، مدير أمن الإسكندرية، تلقي إخطارا من العقيد أحمد جلال مأمور قسم شرطة أول العامرية، يفيد بورود بلاغ من عامل، مقيم بدائرة القسم، بغياب نجله صاحب مصنع بلاستيك، مطلوب التنفيذ عليه فى قضيتين "تبديد - سرقة تيار كهربائى"، وتلقى نجل عم المتغيب اتصال هاتفى من رقمين "حددهما" أبلغه خلاله المتصل أن المتغيب برفقته لحين إنهاء خلافات مالية مع أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه "شريك سابق للمتغيب بالمصنع وتم فض الشراكة بينهما".

وتم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى، توصلت جهوده إلى قيام المتغيب باختلاق الواقعة بالاتفاق مع شخصين عاطل "له معلومات جنائية" وشقيق المتغيب "شريك بمصنع بلاستيك".

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، بقصد إيهام والد المتغيب "المُبلِّغ" ونجل عمه بحدوثها، وإبلاغهما بذلك على غير الحقيقة لابتزاز والدهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأُخطرت النيابة للتحقيق.