أخبار مصر | مصر تتقدم بخمسة تقارير حقوقية للأمم المتحدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصر تتقدم بخمسة تقارير حقوقية للأمم المتحدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدّمت مصر بخمسة تقارير للّجان التعاهدية للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، ولاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، واتفاقية مناهضة التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي تُقدم صورة شاملة وتفصيلية عن سياسات الحكومة في المجالات المشار إليها، وذلك في إطار حرص مصر على التفاعُل الإيجابي والنشط مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان صادر اليوم ١٣ نوفمبر الجاري، أن هذه التقارير تبرهن بصورة عملية احترام الدولة المصرية لالتزاماتها الدولية، وجدية التناول المصري لملف حقوق الإنسان، وذلك عن اقتناع ذاتي بأهمية حقوق الإنسان، باعتبارها إحدى أولويات الحكومة المصرية وجزءاً هاماً من استراتيجية التنمية الشاملة.