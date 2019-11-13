أخبار مصر | رائف تمراز: التاريخ سجل نضال زعماء الوفد ضد المحتل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رائف تمراز: التاريخ سجل نضال زعماء الوفد ضد المحتل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب الوفدى رائف تمراز، رئيس اللجنة النوعية للزراعة بحزب الوفد، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن عيد الجهاد الوطني للمصريين جميعًا، وأن زعماء الأمة ظلوا يدافعون عن حرية الوطن واستقلاله وخروج المحتل ليرسم ذلك تاريخ كبير من النضال.

وأضاف "تمراز"، أن المصريين خرجوا فى ثورة اجتاحت البلاد بعد نفى سعد باشا زغلول ورفاقه وجمعوا ثلاثة ملايين توكيل للتأكيد على مطالب سعد باشا للاستقلال بالاستقلال، موضحًا أن ذلك جاء بعد رفض السير وينجيت ممثل بريطانيا وقتها فى مصر سفر الزعيم ورفاقه إلى بريطانيا لمطالبتهم بالاستقلال قائلا للزعيم: "أنت لا تمثل إلا نفسك" فما كان من المصريين إلا أن وقفوا وساندوا الزعيم الذى شهد الجميع بإخلاصه ووطنيته.

وأضاف "تمراز" أن تاريخ زعماء الأمة ناصع البياض قدموا أرواحهم واموالهم لصالح الوطن، قائلا: "وفى إحياء ذكرى زعماء الوفد لن ننسى أن هذا الحزب خرج من رحم آلامه وبعد وفاة زعيم الأمة سعد باشا زغلول تولى الزعيم مصطفى النحاس باشا رئاسة حزب الوفد وتراس الوفد الحكومة ٧ مرات والزعيم النحاس مات فقيرا، وعاش حياته مضحيا وزاهدا من أجل الوطن، وعندما تأتى سيرة النحاس باشا لا ننسى أبدا مقولته الشهيرة "من أجل مصر أصدرت معاهدة ٣٦ ومن أجل مصر ألغيها".