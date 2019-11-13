أخبار مصر | رئيس "المصريين": زيارة السيسي للإمارات تعكس اهتمامه بقضايا المنطقة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس "المصريين": زيارة السيسي للإمارات تعكس اهتمامه بقضايا المنطقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، وعضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لدولة الإمارات، تعكس قوة العلاقات الثنائية بين مصر والإمارات بشكل عام، موضحًا أن التعاون الاقتصادي بين البلدين شهد حالة من الزخم والتطور على مدار فترات زمنية طويلة، لا سيما وأن الإمارات كانت وما زالت داعما قويا ورئيسيا لمصر في مختلف الأوقات والتحديات، وخاصة من 2010 وحتى الآن، مؤكدا على أن هذه الزيارة تعكس اهتمام الرئيس السيسي بقضايا المنطقة.

وأضاف "أبو العطا"، في بيان مساء اليوم الأربعاء، أن زيارة الرئيس السيسي للإمارات تأتي في إطار خصوصية العلاقات المصرية الإماراتية، وما يربط الدولتين من علاقات تعاون استراتيجية متشعبة على كل الأصعدة، وحرص الدولتين على التنسيق المتواصل بشأن كيفية مواجهة التحديات، التى تشهدها المنطقة فى المرحلة الراهنة، التي تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي.

وأوضح رئيس حزب "المصريين"، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدولة الإمارات زيارة تاريخية في غاية الأهمية خاصة في الظروف الراهنة التي يمر بها الوطن العربي، وذلك لدعم وتعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين، مشيرا إلى إلى أن العلاقات الثنائية بين البلدين ضاربة الجذور في التاريخ وتتميز بالعمق والرسوخ من خلال التعاون في شتى المجالات وتعزيز العمل في المشروعات التنموية التي تقود قاطرة الاقتصاد المصري إلى النهوض وخلق فرص العمل للمواطن المصري، مؤكدا أن العلاقات بين البلدين تمثل نموذجا عربيا مثاليا للأخوة.

وأكد أن مثل هذه الزيارات المهمة خاصة على المستوى العربي تأتي استكمالا لنجاح الدور المصري على الصعيد العربي والاقليمي من أجل إنهاء الصراعات والمؤامرات التي تحاك ضد مصر وعدد من الدول العربية وتهدد الأمن القومي العربي والخليجي، مشيرا إلى أن عددا من الدول العربية تعرضت لصراعات خطيرة كانت سببا في تشريد الملايين، منوها بمساندة الإمارات ووقوفها إلى جانب مصر وسياساتها الهادفة للم الشمل العربي ومواجهة الصراعات التي تواجه الدول العربية ومواجهة الإرهاب والدول التي تأوي وتدعم وتسلح الإرهاب والإرهابيين.

وتوقع رئيس حزب "المصريين"، أن تشهد المرحلة القادمة مزيدا من التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري وفي مختلف المجالات بين القاهرة وأبوظبي تمهيدا للتعاون العربي الاقتصادي والتجاري الشامل بين جميع الدول العربية إحياء للسوق العربية المشتركة.

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وأوضح أن الشعب المصري لن ينسى موقف دولة الإمارات العربية المتحدة القوي والداعم لمصر عقب ثورة 30 يونيو المجيدة، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي ينادي دائما بالعمل على حفاظ الأمن العربي، ويعتبر أمن العرب وخاصة دول الخليج جزءا لا يتجزأ من أمن مصر، موضحا أن الزيارة لها بعدين، أخوى وأيضا سياسي حيث تأتي فى وقت دقيق فى ظل الظروف التي تمر بها الأمة العربية والاختلافات التي تسود العلاقة بين عدد من الدول العربية.

وأكد أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لدولة الإمارات العربية المتحدة تكتسب أهمية خاصة، حيث أنها تعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، كما أنها ستدفع العلاقات الاقتصادية بين مصر والإمارات إلى الأمام وسيكون لها انعكاسا كبيرا على مصر.

ولفت إلى أن العلاقات المتميزة بين مصر والإمارات تؤهل القيادات السياسية للتعاون المشترك والمثمر فى مناقشة عدد من الملفات العربية والإقليمية وأهمها مكافحة الإرهاب الذى يواجه دول المنطقة، والتنسيق فى مواجهة التحديات التى تواجه الدول العربية، خاصة محاولات التدخل فى شئون الدول العربية من جانب دولة قطر.

وتوجه الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، في زيارة رسمية تستغرق يومين.