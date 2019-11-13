أخبار مصر | عاجل.. "الصحة" تكشف حقيقة دخول دم ملوث بـ"الإيدز" لمصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. "الصحة" تكشف حقيقة دخول دم ملوث بـ"الإيدز" لمصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت وزارة الصحة والسكان، عدم صحة الادعاءات الواردة بفيديو تداوله بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن استيراد مصر وحدات دم ملوثة بفيروس فقدان المناعة المكتسبة "الإيدز" من إحدى الدول الأجنبية.

وأوضحت الوزارة أن دخول وحدات الدم ومكوناته ومشتقاته يخضع لرقابة صارمة، ويمر بإجراءات وقائية من قبل وزارة الصحة والسكان، وفقا للمعاير العالمية في هذا الشأن، مضيفةً أنه يحظر الإفراج الصحي عن أي وحدات دم أو مكوناته أو مشتقاته مستوردة كانت أو واردة كهدية إلا بعد أن تقوم الجهات المختصة بوزارة الصحة والسكان بالتأكد من سلبيتها لمرض الالتهاب الكبدي الوبائي ومرض فقدان المناعة المكتسبة "الإيدز"، مشيرة إلى أنه يتم تحليل عينات من جميع التشغيلات الواردة عن طريق وزارة الصحة للتأكد من سلبية وحدات الدم أو مكوناته أو مشتقاته من الامراض السابق ذكرها.

وأكدت الوزارة على أن أرصدة الدم بكافة المستشفيات الحكومية هى من دماء المصريين، بفضل وعي المصريين وتبنيهم سياسة التبرع بالدم، كما تؤكد الوزارة على وجود أرصدة ومخزون استراتيجي كاف بجميع بنوك الدم على مستوى الجمهورية.

وأهابت وزارة الصحة والسكان بالمواطنين عدم الانسياق وراء هذه الشائعات التي تهدف إلى إثارة البلبلة، حرصا على سلامتهم، حتى لا يقعوا فريسة لمروجي الشائعات، كما تهيب بكافة وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد من الحقائق قبل نشر ‏معلومات مغلوطة لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام.