أخبار مصر | رئيس محلية البرلمان يطالب بتفعيل عقوبات الاشغالات والتعديات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس محلية البرلمان يطالب بتفعيل عقوبات الاشغالات والتعديات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب، بتفعيل التشريعات التى تتضمن عقوبات على انتشار الإشغالات والتعديات والباعة المتجولين فى الميادين والطرق، قائلًا: "عندنا تشريعات فيها عقوبات، نحتاج لتفعيل هذه التشريعات بجدية".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، لمتاقشة طلب إحاطة بشأن تدهور الحالة العامة لمحيط منطقة محطة قطار رمسيس بمحافظة القاهرة، وطلب إحاطة آخر بشأن انتشار الأسواق الشعبية بمحيط خطوط السكك الحديدية بمختلف المحافظات، بحضور اللواء حمدى الجزار، مستشار وزير التنمية المحلية، واللواء إبراهيم عبد الهادى، نائب محافظ القاهرة، واللواء يحيى عبدالكريم، ممثل وزارة الداخلية.

وأشار "السجيني" خلال اجتماع اللجنة، إلى أن القانون رقم 105 لسنة 2012 بشأن الباعة المتجولين، نص على أن: "يعاقب كل من ارتكب مخالفة لأحكام هذا القرار بقانون أو القرارات المنفذة له بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، أو بغرامة لا تزيد على ألف جنيه، وفى حالة العود يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، أو بغرامة لا تزيد خمسة آلاف جنيه، ومصادرة البضائع المضبوطة"

كما أشار رئيس لجنة الإدارة المحلية، إلى أن قانون تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 2018، ينص على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهر وبغرامة لا يجاوز حدها الأقصى 20 ألف جنيه أو إحداهما، كل من قام بتشغيل وحدة طعام متنقلة دون ترخيص أو قام ببيع أو تحضير أو إعداد الأطعمة عن طريق إحدى وحدات الطعام المتنقلة بالمخالفة لأحكام الترخيص، أو خالف الشروط المنصوص عليها، وفى حالة العود يتم مضاعفة العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى".