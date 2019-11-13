أخبار مصر | "محلية البرلمان" توصي بسرعة تطوير منطقة محطة مصر برمسيس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "محلية البرلمان" توصي بسرعة تطوير منطقة محطة مصر برمسيس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوصت لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، الجهات المعنية بمحافظة القاهرة وحي الأزبكية، بالتصدي والتعامل على أرض الواقع لانتشار الإشغالات والباعة الجائلين بمنطقة رمسيس ومحيط محطة سكة حديد مصر، وسرعة تطوير المنطقة وإعادة النسق الحضاري مرة أخرى.

وقال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية: "ننتظر من حي الأزبكية بعد إقرار من اللواء إبراهيم عبد الهادى نائب محافظ القاهرة، واللواء يحيى عبد الكريم، ممثل وزارة الداخلية، أن يكون هناك حل عاجل في تنظيم شكل هذا المكان، وباللنسبة لمسالة وجود أكشاك، فنائب المحافظ عقب بأنه توجد تراخيص لها، فرغم أن الأكشاك تبيع السلع لعدد من الجهات تقوم بدور وطنى، إلا أن التطبيق الفعلي أفرز استياء لدى المواطنين وتساؤل، لماذا نشوه النسق الحضاري، فلازم نشوف حلها لها، ولا نلغيها بل نحيى هذه الفكرة، واللجنة ستنزل في هذه المنطقة لمعاينة الوضع على أرض الواقع".

من جانبها أكدت النائبة إنجي مراد، أن ما تشهده محطة قطارات رمسيس من انتشار للباعة الجائلين، والسلع الغذائية غير الصالحة، وعدم وجود صناديق للقمامة، وانتشار أصحاب الحاجات من المتسولين داخل المحطة هو نتيجة سوء تنظيم بين الوزارات المعنية، مشددة على أن تلك الظواهر لها جوانب خطيرة تهدد أمن وسلامة المواطن.

وتساءلت النائبة إنجى مراد، عن دور وزارات التضامن، والبيئة، والصحة، والداخلية، في مواجهة تلك الظواهر، كما تساءلت عن دور وزارة السياحة باعتبار أن القطارات تمثل وسيلة انتقال للمدن السياحية مثل إسكندرية وأسوان التى يتوافد عليها السائحون، لافتة إلى أن محطة مصر تمثل وجه حضارى للدولة.

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وقالت النائبة غادة عجمي، إنه تم حصر ٥٠٠ سوق أمام محطات القطارات، مطالبة بوضع منظومة متكاملة تشترك فيها كل من (المحليات والأمن والوزارات المعنية للقضاء على ظاهرة الأسواق العشوائية وإعادة الذوق العام مرة أخرى، مشددة على أن تكون تلك الإجراءات تحت رعاية مجلس النواب.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، لمتاقشة طلب إحاطة بشأن تدهور الحالة العامة لمحيط منطقة محطة قطار رمسيس بمحافظة القاهرة، وطلب إحاطة آخر بشأن انتشار الأسواق الشعبية بمحيط خطوط السكك الحديدية بمختلف المحافظات، بحضور اللواء حمدي الجزار، مستشار وزير التنمية المحلية، واللواء إبراهيم عبد الهادى، نائب محافظ القاهرة، واللواء يحيى عبدالكريم، ممثل وزارة الداخلية.

وأوصت اللجنة بتوجيه وزير التنمية المحلية بإصدار كتاب دوري للمحافظات بإجراء حصر شامل للأسواق العشوائية بأنواعها المختلفة بما فيها الباعة الجائلين، على مستوى الوحدات المحلية بمستوياتها، وتقديم هذا الحصر للجنة في جلستها القادمة يوم 24 ديمسمبر 2019.

ووجهت اللجنة وزارة التنمية المحلية بالتنسيق لعقد ورش عمل تضم قيادات ومتخصصين من وزارات الإسكان والأوقاف والعدل والداخلية والزراعة والرى والمالية والتخطيط، وتستعين باتحاد الغرف التجارية، وهيئة سلامة الغذاء، وجهاز حماية المستهلك، لمناقشة ودراسة رؤية شاملة للتعامل مع مشكلة الباعة الجائلين والأسواق والمواقف العشوائية.

