أخبار مصر | النائب هاني أباظة: عيد الجهاد الوطني هو عيد للدولة المصرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النائب هاني أباظة: عيد الجهاد الوطني هو عيد للدولة المصرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب الوفدي اللواء هاني دري أباظة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن عيد الجهاد الوطني هو عيد للدولة المصرية وبداية الانتفاضة لثورة 1919 التي تُعد أم الثورات وهو النبت الحسن الذي يعيش في قلوب ودم الشعب المصري حتى اليوم.

وأضاف" أباظة" أن الزعيم سعد باشا زغلول ورفاقه ذهبوا إلى المندوب السامي البريطاني للسماح لهم بالسفر إلى باريس لعرض قضية مصر واحتلالها من قبل بريطانيا في مؤتمر الصلح بباريس والذي رفض الأمر وكان خروج المصرين وجمع التوكيلات ليكون الزعيم سعد زغلول متحدثا باسم الشعب المصري.

وأكد "أباظة" أن الشعب المصري لم ينس هذا العيد خاصة وسط التحديات التي تواجه الدولة المصرية والتي تتطلب أن نكون جميعا على نفس روح عيد الجهاد ويجب أن نعلم أبنائنا هذه الروح الوطنية.

وتابع: "نحن كوفديين نحرص على إحياء هذه الذكرى الوطنية القومية ونهديها للشعب المصري والرئيس عبد الفتاح السيسي".